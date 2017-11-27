Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердили единство подходов в вопросах защиты территориальной целостности обоих государств.
Как сообщает в понедельник пресс-служба Кабинета министров Украины, встреча В.Гройсмана и Г.Маргвелашвили состоялась в рамках официального визита украинского премьера в Тбилиси.
"Хотел бы поблагодарить руководство Грузии за неизменную позицию и поддержку Украины. Мы с удовольствием отмечаем интенсификацию политического диалога между нашими государствами. Хочу подчеркнуть, что Украина так же последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы заинтересованы в стабильной ситуации в Вашей стране и сохранении проевропейского курса", - сказал В.Гройсман.
Он отметил, что особое внимание привлекает взаимодействие двух стран в вопросах решения ситуации в Донбассе, прежде всего усиление миссии ОБСЕ в регионе и продвижение дипломатических решений о введении миротворческой миссии на востоке Украины на площадке ООН и межгосударственных объединений, прежде всего ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), где председательствует Грузия.
Не менее важным является сотрудничество в рамках сближения с НАТО и Евросоюзом, а также развитие двусторонних торговых отношений, считает украинский премьер.
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