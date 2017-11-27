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СНГ 27.11.2017 18:13

Украина заинтересована в стабильной ситуации в Грузии и сохранении проевропейского курса - премьер Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и президент Грузии Георгий Маргвелашвили подтвердили единство подходов в вопросах защиты территориальной целостности обоих государств.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Кабинета министров Украины, встреча В.Гройсмана и Г.Маргвелашвили состоялась в рамках официального визита украинского премьера в Тбилиси.

"Хотел бы поблагодарить руководство Грузии за неизменную позицию и поддержку Украины. Мы с удовольствием отмечаем интенсификацию политического диалога между нашими государствами. Хочу подчеркнуть, что Украина так же последовательно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии. Мы заинтересованы в стабильной ситуации в Вашей стране и сохранении проевропейского курса", - сказал В.Гройсман.

Он отметил, что особое внимание привлекает взаимодействие двух стран в вопросах решения ситуации в Донбассе, прежде всего усиление миссии ОБСЕ в регионе и продвижение дипломатических решений о введении миротворческой миссии на востоке Украины на площадке ООН и межгосударственных объединений, прежде всего ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова), где председательствует Грузия.

Не менее важным является сотрудничество в рамках сближения с НАТО и Евросоюзом, а также развитие двусторонних торговых отношений, считает украинский премьер.

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Тэги: УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ГРУЗИЯ, ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]