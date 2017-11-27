К расследованию обстоятельств спецоперации против террористов в Тбилиси подключились эксперты ФБР - посол США

Американская сторона сама предложила правоохранительным органам Грузии помощь в расследовании дела о ликвидации в ходе спецоперациии 22 ноября в Тбилиси трех террористов, сообщил в понедельник журналистам посол США в стране Ян Келли.

"Мы сами предложили помощь в расследовании, так как дело касается международного терроризма. Совместному следствию уже оказана техническая помощь. Грузия является нашим партнером, и мы готовы оказать ей любую необходимую помощь", - сказал посол.

Говоря о возможном нахождении среди трех убитых террористов Ахмеда Чатаева, посол заявил, что "это должно быть подтверждено на сто процентов".

"Есть много вопросов, и мы также хотим разобраться. К следствию уже подключились эксперты ФБР", - сказал посол.

Спецоперация в Тбилиси по нейтрализации трех террористов, засевших в квартире многоэтажного дома, проводилась в течении 20 часов 21-22 ноября. Все трое террористов были ликвидированы. В ходе боестолкновения погиб один и были ранены четверо спепцназовцев.