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Регион 27.11.2017 18:31

К расследованию обстоятельств спецоперации против террористов в Тбилиси подключились эксперты ФБР - посол США

Американская сторона сама предложила правоохранительным органам Грузии помощь в расследовании дела о ликвидации в ходе спецоперациии 22 ноября в Тбилиси трех террористов, сообщил в понедельник журналистам посол США в стране Ян Келли.

"Мы сами предложили помощь в расследовании, так как дело касается международного терроризма. Совместному следствию уже оказана техническая помощь. Грузия является нашим партнером, и мы готовы оказать ей любую необходимую помощь", - сказал посол.

Говоря о возможном нахождении среди трех убитых террористов Ахмеда Чатаева, посол заявил, что "это должно быть подтверждено на сто процентов".

"Есть много вопросов, и мы также хотим разобраться. К следствию уже подключились эксперты ФБР", - сказал посол.

Спецоперация в Тбилиси по нейтрализации трех террористов, засевших в квартире многоэтажного дома, проводилась в течении 20 часов 21-22 ноября. Все трое террористов были ликвидированы. В ходе боестолкновения погиб один и были ранены четверо спепцназовцев.

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Тэги: ГРУЗИЯ, СПЕЦОПЕРАЦИЯ, РАССЛЕДОВАНИЕ, ФБР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]