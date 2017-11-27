Азербайджан будет представлен на 28-ой конференции Международной энергетической хартии в Ашхабаде

Заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов примет 28-29 ноября 2017 года участие в работе 28-ой конференции Международной энергетической хартии в Ашхабаде, отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.

«В рамках конференции также запланирована министерская встреча на тему «Поощрение инвестиций для диверсификации транспортных маршрутов и устойчивого энергетического будущего», - отмечается в информации.

В рамках конференции будут обсуждены вопросы сотрудничества, устойчивого энергоснабжения, безопасности и диверсификации транспортных маршрутов.

По итогам мероприятия будет принята Декларация.

Н.Аббасова