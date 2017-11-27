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ТЭК 27.11.2017 17:17

Азербайджан будет представлен на 28-ой конференции Международной энергетической хартии в Ашхабаде

Заместитель министра энергетики Азербайджана Натиг Аббасов примет 28-29 ноября 2017 года участие в работе 28-ой конференции Международной энергетической хартии в Ашхабаде, отмечается в сообщении Минэнерго Азербайджана.

«В рамках конференции также запланирована министерская встреча на тему «Поощрение инвестиций для диверсификации транспортных маршрутов и устойчивого энергетического будущего», - отмечается в информации.

В рамках конференции будут обсуждены вопросы сотрудничества, устойчивого энергоснабжения, безопасности и диверсификации транспортных маршрутов.

По итогам мероприятия будет принята Декларация.

Н.Аббасова

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Тэги: КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]