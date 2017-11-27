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27.11.2017 17:39

Проект улучшения системы водоснабжения Хачмаза и Хызы будет завершен летом 2018г

Завершился проект по улучшению обеспечения населения питьевой водой и реконструкции канализационной системы Гобустанского района Азербайджана, сообщает посольство Японии в Баку.

В посольстве отметили, что работы выполнялись в рамках проекта «Строительство канализационной системы и обеспечение питьевой водой в малых городах», финансируемого правительством Японии.

Соглашение по проекту было подписано в феврале 2009 года между правительствами Азербайджана и Японии и оценивалось в $319 млн. Основными компонентами проекта предусматривалось строительство канализационной системы и обеспечение питьевой водой городов Нафталан, Хачмаз, Хызы, Гусар и Гобустан.

"В настоящее время реализация проекта завершена в городах Гобустан, Гусар и Нафталан. Завершение проекта в Хачмазе и Хызы ожидается в июне 2018 года. Проект охватит 91,8 тыс. жителей этих пяти районов Азербайджана", - отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили, что включая данный проект, суммарная помощь правительства Японии Азербайджану составляет $1,1 млрд.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]