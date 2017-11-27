Проект улучшения системы водоснабжения Хачмаза и Хызы будет завершен летом 2018г

Завершился проект по улучшению обеспечения населения питьевой водой и реконструкции канализационной системы Гобустанского района Азербайджана, сообщает посольство Японии в Баку.

В посольстве отметили, что работы выполнялись в рамках проекта «Строительство канализационной системы и обеспечение питьевой водой в малых городах», финансируемого правительством Японии.

Соглашение по проекту было подписано в феврале 2009 года между правительствами Азербайджана и Японии и оценивалось в $319 млн. Основными компонентами проекта предусматривалось строительство канализационной системы и обеспечение питьевой водой городов Нафталан, Хачмаз, Хызы, Гусар и Гобустан.

"В настоящее время реализация проекта завершена в городах Гобустан, Гусар и Нафталан. Завершение проекта в Хачмазе и Хызы ожидается в июне 2018 года. Проект охватит 91,8 тыс. жителей этих пяти районов Азербайджана", - отмечается в сообщении.

В посольстве также отметили, что включая данный проект, суммарная помощь правительства Японии Азербайджану составляет $1,1 млрд.

Б.Рустамбеков