Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны

С целью предоставления удобных и беспрерывных услуг мобильной связи и интернета своим абонентам, Nar продолжает осуществление процесса установки новых базовых станций по всей территории страны. В результате широкомасштабных оптимизационных работ, мобильный оператор предоставил абонентам возможность использовать услуги 4G (LTE) не только в Баку и Апшеронском полуострове, но и в других регионах республики. Так, гянджинцы стали первыми из жителей регионов, кто сможет использовать все преимущества сети четвертого поколения (LTE), обеспечивающей значительное увеличение скорости мобильного интернета. Отныне, благодаря скорости до 225 Мбит/с, которую способна обеспечить технология LTE, абоненты, Nar проживающие в Гяндже, могут более эффективно пользоваться интернет-ресурсами.

Нужно отметить, что принимая во внимание растущую потребность абонентов в использовании интернета, Nar продолжает осуществлять широкомасштабные работы по оптимизации своей сети путем установки новых базовых станций 3G и LTE. Уже сейчас, Nar предлагает пользователям одну из самых крупных сетей мобильной связи в стране, включающую в себя станции 4G как в Баку и Апшеронском полуострове, так и в городе Гянджа. Сегодня, Nar предоставляет более 2 миллионам своих абонентов услуги высокого качества, благодаря обширной сети, состоящей из более 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны.

Подробную информацию о сети и базовых станциях Nar можно получить на сайте nar.az.

Компания Azerfon, начавшая свою деятельность 21 марта 2007 года под торговой маркой Nar Mobile, в течение короткого времени превратилась в одну из ведущих компаний на азербайджанском рынке телекоммуникаций и мобильной связи. Торговая марка Nar стала олицетворением гармоничного сочетания исторического и культурного наследия Азербайджана с современной жизнью. Nar стал первым оператором в стране, предоставившим абонентам технологию 3G, а также широкий охват сети 4G.В рамках стратегии постоянного усовершенствования качества сети, Nar представил новую услугу HD-Voice (High Definition Voice), которая позволила существенно улучшить качество связи и обеспечила максимально чистую передачу звука. Благодаря обширной сети, состоящей более чем из 6000 базовых станций и охватывающей 93% территории страны, Nar предоставляет высококачественные услуги более 2-м миллионам абонентам.