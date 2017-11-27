Глава ИВ Гянджи стал кавалером ордена «За службу Родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева орденом «За службу Родине» II степени, сообщает сайт главы государства.
«Э.Велиев представлен к ордену «За службу Родине» II степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.
Р.Бабаев
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