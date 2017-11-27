Глава ИВ Гянджи стал кавалером ордена «За службу Родине» II степени

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении главы Исполнительной власти города Гянджа Эльмара Велиева орденом «За службу Родине» II степени, сообщает сайт главы государства.

«Э.Велиев представлен к ордену «За службу Родине» II степени за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана», - отмечается в тексте распоряжения.

Р.Бабаев