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Регион 27.11.2017 19:05

Дорога из Грузии в РФ закрыта для трейлеров из-за снегопада и метели

Движение автотранспорта с прицепами и полуприцепами на 16-километровом участке Гудаури-Коби автомагистрали Мцхета - Степанцминда - Ларс (Военно-Грузинская дорога), связывающей Грузию с РФ, запрещено из-за интенсивного снегопада, метели и ограниченной видимости, сообщает департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

"На 134-135 км участке этой же автомагистрали (Дарьяльское ущелье) остановка автотранспорта запрещена", - говорится в сообщении.

На месте мобилизована необходимая техника и ведутся очистительные работы, чтобы в ближайшее время восстановить движение всех видов автотранспорта.

Военно-Грузинская дорога является единственным сухопутным маршрутом, связывающим с Россией не только Грузию, но и Армению.

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Тэги: ГРУЗИЯ, РОССИЯ, ДОРОГА, ОГРАНИЧЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]