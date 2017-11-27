Двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба будут судить за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу направило в суд уголовное дело в отношении двух участников вооруженной банды, принимавшей участие в нападении на военнослужащих в 2000 году в Чечне, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Ушаева и Руслана Наматова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ст.317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.
По версии следствия, 29 февраля 2000 года А.Ушаев и Р.Наматов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. При этом А.Ушаев и Р.Наматов, "заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", отмечается в сообщении.
В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.
Ранее десять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.
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