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СНГ 27.11.2017 19:16

Двоих предполагаемых участников банды Басаева и Хаттаба будут судить за нападение на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Главное следственное управление Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу направило в суд уголовное дело в отношении двух участников вооруженной банды, принимавшей участие в нападении на военнослужащих в 2000 году в Чечне, сообщает пресс-служба СКР в понедельник.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Артура Ушаева и Руслана Наматова. Они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.209, ст.317 УК РФ (участие в банде и посягательство на жизнь военнослужащих)", - говорится в сообщении.

По версии следствия, 29 февраля 2000 года А.Ушаев и Р.Наматов в составе объединенной вооруженной банды под общим руководством Шамиля Басаева и Хаттаба принял участие в нападении на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в горно-лесистой местности Шатойского района Чечни. При этом А.Ушаев и Р.Наматов, "заняв позиции, из автоматов Калашникова производили прицельные выстрелы в военнослужащих", отмечается в сообщении.

В нападении, которое длилось до утра 1 марта 2000 года, погибли 84 военнослужащих, а четверым военнослужащим причинены ранения различной степени тяжести.

Ранее десять участников боестолкновения, в том числе гражданин Украины - член "УНА-УНСО" Александр Малофеев, были приговорены к длительным срокам лишения свободы.

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Тэги: РОССИЯ, ЧЕЧНЯ, БОЕВИКИ, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]