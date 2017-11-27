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СНГ 27.11.2017 19:27

"Калашников" создает компанию по предоставлению услуг беспилотной авиации

Концерн "Калашников" собирается не только производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и предоставлять любым заинтересованным компаниям полный спектр услуг по их эксплуатации, сообщает компания.

"Специалисты концерна с помощью БПЛА собственного производства готовы решать любые задачи в тех сферах, где используется беспилотная авиация", - сказано в сообщении, размещённом в понедельник на сайте концерна.

Уточняется, что это аэрофотосъемка, картография, телекоммуникация, доставка грузов, мониторинг вирусных заболеваний, охрана лесов и частных объектов, метеорология и др.

По убеждению гендиректора концерна "Калашников" Алексея Криворучко, "рынок сейчас заинтересован в компании, которая будет предоставлять как частным, так и государственным партнерам полный цикл услуг беспилотной гражданской авиации: от предоставления аппаратов до их содержания и эксплуатации". "Это позволит сделать услуги беспилотной авиации доступнее и что немаловажно дешевле для конечного заказчика", - сказал А.Криворучко, которого цитирует пресс-служба концерна.

Там отмечают, что производители БПЛА, входящие в концерн "Калашников", уже имеют опыт предоставления услуг беспилотной авиации частным компаниям.

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Тэги: РОССИЯ, КАЛАШНИКОВ, БЕСПИЛОТНИКИ, ПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]