"Калашников" создает компанию по предоставлению услуг беспилотной авиации

Концерн "Калашников" собирается не только производить беспилотные летательные аппараты (БПЛА), но и предоставлять любым заинтересованным компаниям полный спектр услуг по их эксплуатации, сообщает компания.

"Специалисты концерна с помощью БПЛА собственного производства готовы решать любые задачи в тех сферах, где используется беспилотная авиация", - сказано в сообщении, размещённом в понедельник на сайте концерна.

Уточняется, что это аэрофотосъемка, картография, телекоммуникация, доставка грузов, мониторинг вирусных заболеваний, охрана лесов и частных объектов, метеорология и др.

По убеждению гендиректора концерна "Калашников" Алексея Криворучко, "рынок сейчас заинтересован в компании, которая будет предоставлять как частным, так и государственным партнерам полный цикл услуг беспилотной гражданской авиации: от предоставления аппаратов до их содержания и эксплуатации". "Это позволит сделать услуги беспилотной авиации доступнее и что немаловажно дешевле для конечного заказчика", - сказал А.Криворучко, которого цитирует пресс-служба концерна.

Там отмечают, что производители БПЛА, входящие в концерн "Калашников", уже имеют опыт предоставления услуг беспилотной авиации частным компаниям.