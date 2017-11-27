Отказ США от отправки оружия сирийским курдам это уступка Анкаре и сигнал об отказе выдавать ей Гюлена - эксперт

Озвученные президентом США Дональдом Трампом планы об отказе поставок американских вооружений сирийским курдам являются максимальной уступкой Анкаре с явным намеком на невозможность экстрадиции в Турцию оппозиционного богослова Фетхуллаха Гюлена, считает российский политолог, эксперт по ближневосточным конфликтам Григорий Лукьянов.

"Американцы делают очень важный и символический шаг, который наравне с определенными дивидендами, которые Вашингтон может получить в рамках улучшения качества отношений с Анкарой, отказ от поддержки сирийских курдов вооружениями может быть легко интерпретирован, как слабость Вашингтона, как определенный символ нестабильности США в качестве партнера", - заявил Г.Лукьянов в понедельник "Интерфаксу".

По оценке эксперта, США просчитали масштабность негативного побочного эффекта от такого шага, который, вместе с тем, является явным намеком Анкаре, и лично президенту Реджепу Эрдогану, что на выдачу Ф.Гюлена Турция может не рассчитывать.

"Американцы, безусловно, отдают себе отчет в том, что такой расклад в долгосрочной перспективе играет на ухудшение позиций американцев не только среди курдских организаций Сирии, но и других сообществ этнического Курдистана, а также среди ряда игроков, имеющих союзнические отношения с США. Это, безусловно, ущерб политике Вашингтона на Ближнем Востоке в долгосрочной перспективе", - сказал собеседник агентства

"С другой стороны, этот шаг можно оценивать, как сигнал, что выдача Гюлена не рассматривается, как вариант, поскольку это касается не только вопросов внешней, но и внутренней политики. Экстрадиция этого деятеля означала бы отход от ценностей, которые отстаивали США с момента своего создания. В Вашингтоне даже представить себе не могут выдачу таких людей по политическим мотивам", - сказал Г.Лукьянов.

С другой стороны значительная часть американского истеблишмента, оппонирующая администрации США и лично Д.Трампу, явно желала бы, чтобы президент допустил такую ошибку, считает эксперт.

"Любые попытки выдачи столь публичного лица, как Гюлен, турецкому правосудию, которое, однозначно, будет пристрастно, будет означать серьезный уда по имиджу США. В данном случае, оппозиция в сенате, все противники Трампа гневно выступят против действующего президента. Подставляться таким образом Трамп, полагаю, не хочет", - сказал востоковед.

В свою очередь, Д.Трамп, провозгласив формальный пересмотр позиции США по вооружению сирийских курдов, вовсе не дает понять, что Вашингтон сводит "на нет" военное сотрудничество с курдскими организациями в Сирии, в частности, с отрядами самообороны, являющимися боевым крылом партии "Демократический союз", которую в Анкаре считают террористической организацией, отмечает конфликтолог.

"Полагаю, может быть несколько вариантов решения проблемы. Во-первых, отказ от прямых поставок вооружений сирийским курдам не означает отказ от поставок арабским политическим группам, сотрудничающих с курдскими организациями. Если будет поставлена цель вооружить курдов в обход прямых каналов, известных турецкой стороне, то, полагаю, такая возможно сотрудничества будет иметь место. Путем поставок третьими сторонами, либо путем предоставления тех или иных территорий, на которых могут быть склады с боеприпасами", - отмечает эксперт.

По его оценке, Д.Трамп данным заявлением вполне мог дать старт многоходовой комбинации Вашингтона для поддержки позиции США по "курдскому вопросу" в рамках урегулирования сирийского кризиса.

"С другой стороны, отказ от прямых военных поставок может быть оценен, как шаг со стороны США по стимулированию сирийских курдов к более активному и гибкому участию в политическом процессе сирийского урегулирования. Этот шаг вполне может устроить администрацию Трампа, чтобы создать образ США, как стороны, отказывающейся от военных средств решения проблемы, и заинтересованной в продолжении диалога", - сказал Г.Лукьянов.

Он полагает, что Вашингтон предусмотрел возможную реакцию со стороны курдских организаций. "При грамотной подаче информации об этом решении самим курдам этот шаг может не повлечь за собой серьезного разрыва между американцами и сирийскими курдами", - считает конфликтолог.

Как ранее сообщалось в ряде СМИ, Д.Трамп заявил, что планирует отказаться от поставок американских вооружений вооруженным формированиям сирийских курдов, действующих на севере Сирии. По оценкам экспертов, подразделения курдских военизированных группировок, подчиняющихся руководству партии "Демократический союз", могут насчитывать от 40 до 60 тыс. бойцов.