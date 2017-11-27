Промквартал создается в Сабирабадском районе - распоряжение

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о создании Сабирабадского промышленного квартала.

Целью создания квартала является поддержка развития малого и среднего бизнеса, обеспечение устойчивого развития ненефтяного сектора и привлечение населения к занятости в сфере производства.

На территории Сабирабадского промквартала будут действовать предприятия сферы производства и услуг.

ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" (АИК) поручено в течение двух месяцев провести работу с целью выделения под промквартал земельного участка в 20,3 га в Сабирабадском районе.

Министерству экономики поручено провести надлежащую работу для создания коммунальной и прочей инфраструктуры на территории квартала.

А.Азизов