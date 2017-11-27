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Бизнес и законодательство 27.11.2017 18:34

Шахбазов возглавил азербайджано-вьетнамскую МПК по экономсотрудничеству

Министр энергетики Пярвиз Шахбазов назначен сопредседателем азербайджано-вьетнамской межправительственной комиссии по экономическому, торговому, научно-техническому сотрудничеству.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о внесении изменений в составе МПК с Вьетнамом.

П.Шахбазов в качестве сопредседателя комиссии с азербайджанской стороны заменит экс-министра энергетики Натига Алиева, скончавшегося в июне текущего года.

Министерству иностранных дел Азербайджана поручено проинформировать вьетнамскую сторону о данных изменениях.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВЬЕТНАМ, МПК, ГЛАВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]