Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития шелководства в Азербайджане до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил "Госпрограмму развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025гг".
Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.
Реализация программы направлено на развитие шелководства в стране, повышение экспортного потенциала в этом направлении и роста занятости среди сельского населения.
В соответствии с распоряжением, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно предусматривать средства на развитие этой отрасли в госбюджете и в государственной инвестиционной программе.
Министерства сельского хозяйства и экономики раз в год должны предоставлять президенту Азербайджана информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в программе.
А.Азизов
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