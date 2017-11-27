Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития шелководства в Азербайджане до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил "Госпрограмму развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025гг".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Реализация программы направлено на развитие шелководства в стране, повышение экспортного потенциала в этом направлении и роста занятости среди сельского населения.

В соответствии с распоряжением, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно предусматривать средства на развитие этой отрасли в госбюджете и в государственной инвестиционной программе.

Министерства сельского хозяйства и экономики раз в год должны предоставлять президенту Азербайджана информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в программе.

А.Азизов