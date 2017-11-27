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АПК 27.11.2017 18:43

Президент Алиев утвердил Госпрограмму развития шелководства в Азербайджане до 2026г

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник утвердил "Госпрограмму развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025гг".

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте главы государства.

Реализация программы направлено на развитие шелководства в стране, повышение экспортного потенциала в этом направлении и роста занятости среди сельского населения.

В соответствии с распоряжением, министерствам финансов и экономики поручено ежегодно предусматривать средства на развитие этой отрасли в госбюджете и в государственной инвестиционной программе.

Министерства сельского хозяйства и экономики раз в год должны предоставлять президенту Азербайджана информацию о ходе реализации мероприятий, предусмотренных в программе.

А.Азизов

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Тэги: ШЕЛКОВОДСТВО, РАЗВИТИЕ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]