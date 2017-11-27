Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал провести конкурс с целью определить "самую нечестную" корпорацию в сфере СМИ в США.
"Нам нужно устроить конкурс, чтобы определить какая из корпораций, включая Си-Эн-Эн и не включая Фокс - самая нечестная, коррумпированная и/или искаженная в политическом освещении вашего любимого президента (меня)", - написал президент США в своем микроблоге в "Твиттере".
"Они все плохи. Победитель получит трофей за фальшивые новости", - добавил Д.Трамп.
"Хорошая новость заключается в том, что у них ужасные рейтинги, никому нет (до них - ИФ) дела", - написал он в следующей публикации.
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