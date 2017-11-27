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Дальнее зарубежье 27.11.2017 20:20

Трамп предложил устроить конкурс на "самые нечестные" СМИ в США

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал провести конкурс с целью определить "самую нечестную" корпорацию в сфере СМИ в США.

"Нам нужно устроить конкурс, чтобы определить какая из корпораций, включая Си-Эн-Эн и не включая Фокс - самая нечестная, коррумпированная и/или искаженная в политическом освещении вашего любимого президента (меня)", - написал президент США в своем микроблоге в "Твиттере".

"Они все плохи. Победитель получит трофей за фальшивые новости", - добавил Д.Трамп.

"Хорошая новость заключается в том, что у них ужасные рейтинги, никому нет (до них - ИФ) дела", - написал он в следующей публикации.

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Тэги: ТРАМП, СМИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]