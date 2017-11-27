Проект закона ЕС о входящих газопроводах вызывает вопросы экспертов

Предложенный Европейской комиссией законопроект, предполагающий распространение принципов директивы ЕС по газу в рамках Третьего энергетического пакета на приходящие в ЕС газопроводы, вызывает вопросы у экспертов по поводу того, как он будет реализовываться на практике.
Согласно предложению ЕК, изменение затронет как строящиеся морские газопроводы, так и существующие, хотя у операторов будет возможность попросить об освобождении от исполнения этих требований.
"При нормальных условиях, освобождение существующих газопроводов от необходимости выполнять требования, от которых они уже освобождены, было бы простой формальностью. Однако тот факт, что в принятии решения будет участвовать Еврокомиссия, представляет собой риск для стран-участниц ЕС, и скорее всего, они это обжалуют в Совете Европы", - сказал в интервью Interfax Natural Gas Daily старший научный сотрудник швейцарского Центра исследований безопасности Северин Фишер.
Аналитики отмечают, что законопроект, вероятнее всего, направлен преимущественно на проект "Северный поток 2", однако он коснется и других газопроводов. В частности, Великобритания связана с континентальной Европой газопроводами IUK и BBL, и если страна в ходе Brexit покинет единый энергетический рынок ЕС, они будут подпадать под действие этих положений.
Еврокомиссия внесла предложение об изменениях в директиву по газу 8 ноября, ему предстоит получить одобрение Европарламента и Евросовета. По мнению аналитиков, Польша и Дания, которые изначально выступали против "Северного потока 2", скорее всего, поддержат новую инициативу ЕК, тогда как Германия может отказаться ее одобрить.
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