Нефть дешевеет в ожидании заседания ОПЕК, Brent торгуется у $63,5 за баррель

Цены на нефть эталонных марок опускаются в ходе торгов в понедельник после роста на прошлой неделе, инвесторы ждут встречи представителей ОПЕК+ в Вене в четверг.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 20:04 опустилась на $0,36 (0,56%) - до $63,50 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на январь на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на $1,16 (1,97%) - до $57,79 за баррель.

Участники рынка в целом сходятся во мнении, что на заседании соглашение об ограничении нефтедобычи будет продлено до конца 2018 года, что и стало ранее главной причиной роста цен на нефть до двухлетнего максимума.

Между тем The Wall Street Journal пишет, что в ОПЕК испытывают сомнения относительно того, поможет ли продление сделки членам картеля. По их мнению, усилия ОПЕК могут привести к чрезмерно высоким ценам на нефть, что, в свою очередь, рискует подавить спрос на топливо.

Более высокие цены могли бы также стимулировать производителей сланцевой нефти в США наращивать бурение, повышая вероятность наплыва новой нефти, которая может ухудшить рынок. По данным Baker Hughes, после падения в течение последних трех месяцев количество буровых установок для нефти выросло на девять единиц на прошлой неделе, до 747.

Кроме того, многие страны, входящие в ОПЕК, экономически и политически нестабильны из-за цен на нефть, которые по-прежнему в два раза меньше уровня 2014 года. По мнению аналитиков, более высокие цены также приведут к тому, что участники изменят свои производственные показатели для увеличения продаж нефти. Так, например, о возможном несоблюдении директив ОПЕК заявил Эквадор.

"Я не уверен, что все из нас хотят быть в этой сделке так долго", - приводит WSJ слова делегата ОПЕК из страны Персидского залива, где есть сомнения относительно эффективности сделки.