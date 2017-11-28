Азербайджанские инвесторы инвестировали за 10 месяцев в банки и предприятия Черногории 45 млн евро

Граждане Азербайджана в январе-октябре 2017 года инвестировали в Черногорию 45 млн евро, сообщило издание Pobjeda со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ) балканской республики.

"Иностранные инвесторы из 74 государств за 10 месяцев текущего года вложили в Черногории около 380 млн евро нетто-инвестиций, что почти на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Первые три места занимают граждане ОАЭ с около 87 млн евро вложений, России - с 50 миллионами и Азербайджана - с 45 миллионами", - приводит издание данные Центробанка.

Отмечается, что граждане ОАЭ лидируют по инвестициям в черногорские предприятия и банки с 67,9 миллиона евро, а азербайджанские инвесторы отстают от них, однако, направили в данный сектор все свои вложения в республике - 45 миллионов евро.

При этом россияне занимают первое место по инвестициям в недвижимость с суммой в 36,5 млн евро.

Издание указывает, что иностранные брутто-инвестиции с начала года достигли полумиллиарда евро, из которых в предприятия и банки Черногории направлено 143,7 млн евро, на приобретение недвижимости - 120,6 млн евро и вложения в компании без изменения основного капитала составили 201 млн евро.

За тройкой основных инвесторов в Черногории расположились Италия, Германия, Швейцария, Сербия, Кипр, Турция и Испания.

А.Азизов