Высокопоставленный китайский военачальник покончил жизнь самоубийством из-за обвинений в коррупции

Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь самоубийством, сообщили китайские СМИ во вторник.

Как следует из сообщений, в отношении военачальника в августе текущего года была начата проверка на предмет его вовлеченности в коррупционные действия. Она установила, что Чжан Ян был тесно связан и замешан в коррупционных схема двух бывших заместителей председателя ЦВС - Го Босюна и Сюй Цайхоу. Первый был за взяточничество и злоупотребление служебным положением приговорен к пожизненному заключению, второй скончался в процессе следствия.

В различное время Чжан Ян занимал посты члена военного совета ЦК КПК и начальника главного политического управления китайской армии.

Он покончил жизнь самоубийством 23 ноября у себя дома.

Широкая кампания борьбы против коррупции была развернута Си Цзиньпином во всех звеньях партийного, государственного аппарата и армии с избранием его генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году и председателем КНР в 2013 году. Прошедший в октябре 19-й съезд КПК подтвердил решимость продолжить эту борьбу.