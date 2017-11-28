Высокопоставленный китайский военачальник покончил жизнь самоубийством из-за обвинений в коррупции

Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь самоубийством, сообщили китайские СМИ во вторник.
Как следует из сообщений, в отношении военачальника в августе текущего года была начата проверка на предмет его вовлеченности в коррупционные действия. Она установила, что Чжан Ян был тесно связан и замешан в коррупционных схема двух бывших заместителей председателя ЦВС - Го Босюна и Сюй Цайхоу. Первый был за взяточничество и злоупотребление служебным положением приговорен к пожизненному заключению, второй скончался в процессе следствия.
В различное время Чжан Ян занимал посты члена военного совета ЦК КПК и начальника главного политического управления китайской армии.
Он покончил жизнь самоубийством 23 ноября у себя дома.
Широкая кампания борьбы против коррупции была развернута Си Цзиньпином во всех звеньях партийного, государственного аппарата и армии с избранием его генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году и председателем КНР в 2013 году. Прошедший в октябре 19-й съезд КПК подтвердил решимость продолжить эту борьбу.
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