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Дальнее зарубежье 28.11.2017 08:52

Высокопоставленный китайский военачальник покончил жизнь самоубийством из-за обвинений в коррупции

Член Центрального военного совета (ЦВС) КНР генерал-полковник Чжан Ян покончил жизнь самоубийством, сообщили китайские СМИ во вторник.

Как следует из сообщений, в отношении военачальника в августе текущего года была начата проверка на предмет его вовлеченности в коррупционные действия. Она установила, что Чжан Ян был тесно связан и замешан в коррупционных схема двух бывших заместителей председателя ЦВС - Го Босюна и Сюй Цайхоу. Первый был за взяточничество и злоупотребление служебным положением приговорен к пожизненному заключению, второй скончался в процессе следствия.

В различное время Чжан Ян занимал посты члена военного совета ЦК КПК и начальника главного политического управления китайской армии.

Он покончил жизнь самоубийством 23 ноября у себя дома.

Широкая кампания борьбы против коррупции была развернута Си Цзиньпином во всех звеньях партийного, государственного аппарата и армии с избранием его генеральным секретарем ЦК КПК в 2012 году и председателем КНР в 2013 году. Прошедший в октябре 19-й съезд КПК подтвердил решимость продолжить эту борьбу.

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Тэги: КИТАЙ, ГЕНЕРАЛ, КОРРУПЦИЯ, САМОУБИЙСТВО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]