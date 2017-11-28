Взрыв прогремел в Тель-Авиве, есть жертвы - СМИ

Мощный взрыв прогремел в ночь на вторник в районе Яффа в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ.
По различным данным, есть погибшие. Вместе с тем в сообщениях СМИ их число разнится. Газета Haaretz информирует о трех жертвах взрыва.
По предварительной информации, взрыв произошел в магазине бытовой техники.
Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, по начальным оценкам, взрыв не является криминальным, отмечается в сообщениях.
Официальной информации пока не поступало.
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