Взрыв прогремел в Тель-Авиве, есть жертвы - СМИ

Мощный взрыв прогремел в ночь на вторник в районе Яффа в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ.

По различным данным, есть погибшие. Вместе с тем в сообщениях СМИ их число разнится. Газета Haaretz информирует о трех жертвах взрыва.

По предварительной информации, взрыв произошел в магазине бытовой техники.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, по начальным оценкам, взрыв не является криминальным, отмечается в сообщениях.

Официальной информации пока не поступало.