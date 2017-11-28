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Дальнее зарубежье 28.11.2017 08:55

Взрыв прогремел в Тель-Авиве, есть жертвы - СМИ

Мощный взрыв прогремел в ночь на вторник в районе Яффа в Тель-Авиве, сообщают местные СМИ.

По различным данным, есть погибшие. Вместе с тем в сообщениях СМИ их число разнится. Газета Haaretz информирует о трех жертвах взрыва.

По предварительной информации, взрыв произошел в магазине бытовой техники.

Начато расследование причин и обстоятельств происшествия, по начальным оценкам, взрыв не является криминальным, отмечается в сообщениях.

Официальной информации пока не поступало.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ВЗРЫВ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]