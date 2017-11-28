Азербайджан планирует к 2026г увеличить производство свежих коконов тутового шелкопряда в 24 раза по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана планирует к 2026 году увеличить производство свежих коконов тутового шелкопряда до 6 тыс. тонн.

Такая задача предусмотрена в "Госпрограмме развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025гг", утвержденной президентом Азербайджана.

Согласно программе в 2017 году объем производства свежих коконов тутового шелкопряда составит 245,2 тонн против 70,7 тонн в 2016 году.

Таким образом, в 2018-2025гг производство свежих коконов тутового шелкопряда планируется увеличить в республике в 24,4 раза.

С целью развития производства тутового шелкопряда в республике, в 2018-2019гг планируется улучшить механизм господдержки производителей, в 2018-2025гг применять систему кластеров для развития данной отрасли.

Кроме этого, в этот период власти страны планируют улучшить инфраструктуру производства тутового шелкопряда, включая обеспечения семенами и саженцами, орошения, привлекать иностранных инвесторов к данной отрасли, субсидировать производителей, стимулировать экспорт продукции шелководства.

А.Азизов