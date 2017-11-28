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АПК 28.11.2017 09:01

Азербайджан планирует к 2026г увеличить производство свежих коконов тутового шелкопряда в 24 раза по сравнению с 2017г

Правительство Азербайджана планирует к 2026 году увеличить производство свежих коконов тутового шелкопряда до 6 тыс. тонн.

Такая задача предусмотрена в "Госпрограмме развития шелководства и переработки коконов тутового шелкопряда на 2018-2025гг", утвержденной президентом Азербайджана.

Согласно программе в 2017 году объем производства свежих коконов тутового шелкопряда составит 245,2 тонн против 70,7 тонн в 2016 году.

Таким образом, в 2018-2025гг производство свежих коконов тутового шелкопряда планируется увеличить в республике в 24,4 раза.

С целью развития производства тутового шелкопряда в республике, в 2018-2019гг планируется улучшить механизм господдержки производителей, в 2018-2025гг применять систему кластеров для развития данной отрасли.

Кроме этого, в этот период власти страны планируют улучшить инфраструктуру производства тутового шелкопряда, включая обеспечения семенами и саженцами, орошения, привлекать иностранных инвесторов к данной отрасли, субсидировать производителей, стимулировать экспорт продукции шелководства.

А.Азизов

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Тэги: ШЕЛКПОПРЯД, КОКОНЫ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]