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Дальнее зарубежье 28.11.2017 13:05

В Сиднее проходит церемония прощания с основателем AC/DC Малкольмом Янгом

Церемония прощания с одним из основателей всемирно известной рок-группы AC/DC Малкольмом Янгом проходит во вторник в Сиднее, сообщает австралийская телерадиокомпания Эй-Би-Си.

Отмечается, что проститься с легендарным музыкантом пришли несколько тысяч человек, в том числе представители австралийской рок-музыки - певцы Джимми Барнс и Энгри Андерсон. Также на мероприятии присутствовали бывшие и действующие участники AC/DC.

М.Янг скончался 18 ноября на 65-м году жизни.

Он родился в 1953 году в Шотландии, однако вскоре после его рождения его семья эмигрировала в Австралию, где поселилась в пригороде Сиднея. Начинал свою музыкальную карьеру М.Янг в рок-группе Easybeats.

Группу AС/DC они основали вместе с братом Ангусом в 1973 году. Одними из самых известных композиций группы считаются Highway to Hell, Thunderstruck, Back In Black и Whole Lotta Rosie.

Несколько лет назад ритм-гитарист М.Янг был вынужден из-за серьезных проблем со здоровьем, в частности, деменции, прекратить участие в AC/DC. Во время его последнего концертного турне М.Янгу из-за проблем с памятью перед каждым концертом приходилось заново разучивать песни AC/DC, в написании которых он в свое время принимал участие. Вместо него к группе присоединился родственник М.Янга Стиви Янг.

В настоящее время в AC/DC остается только один из основателей группы - младший брат и главная звезда группы - гитарист Ангус Янг.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]