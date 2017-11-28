СМИ сообщили о возможной высылке из РФ двух шведских дипломатов в качестве ответной меры

Власти РФ могут выслать из страны двух дипломатов, работающих в шведском посольстве в Москве, сообщают во вторник шведские СМИ со ссылкой на источники.

"Швеция ввела меры в адрес нескольких россиян, и Россия решила принять контрмеры", - сказал дипломатический источник.

Более подробных данных в сообщениях не приводится.

На какие конкретно действия Швеции в адрес граждан России могут быть предприняты ответные меры, не указывается.