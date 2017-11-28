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СНГ 28.11.2017 13:13

СМИ сообщили о возможной высылке из РФ двух шведских дипломатов в качестве ответной меры

Власти РФ могут выслать из страны двух дипломатов, работающих в шведском посольстве в Москве, сообщают во вторник шведские СМИ со ссылкой на источники.

"Швеция ввела меры в адрес нескольких россиян, и Россия решила принять контрмеры", - сказал дипломатический источник.

Более подробных данных в сообщениях не приводится.

На какие конкретно действия Швеции в адрес граждан России могут быть предприняты ответные меры, не указывается.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ШВЕЦИЯ, РОССИЯ, ДИПЛОМАТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]