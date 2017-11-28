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Регион 28.11.2017 13:37

Лавров видит угрозу для договоренности по иранскому атому

Договорённости по Иранской ядерной программе оказались на грани срыва, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Под угрозой слома оказалась договорённость, которую мы рассматривали как конструктивную, в частности речь идёт о договорённости по Иранской ядерной программе", - сказал он во вторник на ежегодном Общем собрании Российского совета по международным делам.

"Сохраняются серьёзные кризисные явления в Ливии, Ираке, Йемене", - добавил министр.

По его словам, нарастает напряжённость и между монархиями Персидского залива.

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, ИЯП, УГРОЗА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]