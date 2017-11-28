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Дальнее зарубежье 28.11.2017 13:54

В Южной Корее опасаются, что КНДР успешно завершить работу над ядерной программой в течение года

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Кён считает, что Пхеньян может успешно закончить разработку ядерного оружия в течение года, так как работы ведутся намного быстрее, чем ожидалось, сообщают во вторник западные СМИ.

"Эксперты полагают, что Северная Корея потратит на разработки ядерного вооружения еще два-три года, но на самом деле их (северокорейские - ИФ) разработки ведутся быстрее, чем ожидалось, и мы не можем исключить возможность того, что Пхеньян может объявить о завершении программы по разработке ядерного оружия в ближайшие 12 месяцев", - сказал он журналистам в Сеуле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, АТОМ, ПРОГРАММА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]