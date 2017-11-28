В Южной Корее опасаются, что КНДР успешно завершить работу над ядерной программой в течение года

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Кён считает, что Пхеньян может успешно закончить разработку ядерного оружия в течение года, так как работы ведутся намного быстрее, чем ожидалось, сообщают во вторник западные СМИ.

"Эксперты полагают, что Северная Корея потратит на разработки ядерного вооружения еще два-три года, но на самом деле их (северокорейские - ИФ) разработки ведутся быстрее, чем ожидалось, и мы не можем исключить возможность того, что Пхеньян может объявить о завершении программы по разработке ядерного оружия в ближайшие 12 месяцев", - сказал он журналистам в Сеуле.