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СНГ 28.11.2017 14:12

Лукашенко собирается в Венесуэлу, которую считает братской страной

Президент Белоруссии Александр Лукашенко совершит в следующем году визит в Венесуэлу, отношения с латиноамериканским государством он называет братскими, сообщает пресс-служба главы государства во вторник.

"Что касается наших двусторонних отношений, они в политических, дипломатических плоскостях как были, так и остаются дружескими и братскими. Все, что мы можем сегодня, мы готовы положить на чашу вашего успеха в Венесуэле, - заявил А.Лукашенко на встрече с вице-президентом Венесуэлы Рикардо Менендесом.

"Мы договорились, что выработаем дорожную карту углубления нашего двустороннего развития с учетом той обстановки, которая складывается. И уже в ближайшее время в 2018 году во время моего визита в Венесуэлу мы сможем значительно продвинуться в наших отношениях. И не только утвердить эту дорожную карту, - мы ее начнем уже реализовывать", - продолжил президент.

Он отметил, что в двусторонних отношениях есть нерешенные вопросы, однако они не должны довлеть над сторонами и сдерживать развитие сотрудничества. "Если мы что-то не можем сегодня решить, мы должны это отодвинуть в сторону и дорожную карту составить таким образом, чтобы могли двигаться вперед", - подчеркнул А.Лукашенко.

В противном случае, считает он, стороны могут больше потерять, нежели приобретут в ожидании решения тех проблем, которые сегодня существуют в двусторонних отношениях.

"Сегодня у нас есть то, что нужно вам. В полном объеме. То острое, в чем вы нуждаетесь. У вас есть то, что нужно нам. И мы даже на этом можем что-то заработать. Думаю, это надо положить в основу наших договоренностей и дорожной карты", - подчеркнул президент Белоруссии.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ВЕНЕСУЭЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]