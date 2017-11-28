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Дальнее зарубежье 28.11.2017 14:34

Несколько активистов Greenpeace проникли на территорию АЭС на юго-востоке Франции

Группа из нескольких активистов экологической организации Greenpeace во вторник проникла на территорию АЭС Крюа, расположенной в регионе Овернь-Рона-Альпы, сообщают французские СМИ.

В заявлении Greenpeace говорится, что французская государственная компания EDF, которая является оператором АЭС, не принимает достаточных мер по обеспечению безопасности на своих объектах.

"Мы осуждаем бездействие EDF в отношении обеспечения безопасности. Сколько раз нужно нашим активистам проникнуть на территорию АЭС, чтобы вы начали более серьезно относиться к этой проблеме?" - говорится в сообщении, размещенном в "Твиттере" организации.

СМИ отмечают, что пробраться на территорию объекта удалось в общей сложности 22 активистам, некоторые из которых позже были задержаны стражами порядка.

Подобная акция уже не первая, в октябре активисты проникли на АЭС Каттеном на востоке Франции, а затем запустили фейерверк, чтобы продемонстрировать низкий уровень охраны и безопасности этого объекта.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, АКТИВИСТЫ, АЭС, БЕЗОПАСНОСТЬ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]