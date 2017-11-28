Грузинские депутаты рассчитывают получить от спецслужбы предварительную информацию об антитеррористической операции в Тбилиси

Служба госбезопасности Грузии (СГБ) готова представить "группе доверия" парламента предварительную информацию о проведенной 21-22 ноября в Тбилиси антитеррористической операции, заявил во вторник журналистам руководитель этой группы, председатель парламентского комитета по обороне и национальной безопасности Ираклий Сесиашвили.

В "группу доверия" парламента входят пять депутатов - трое от парламентского большинства и двое от оппозиции.

"На этой встрече в "группе доверия", которая может состояться в ближайшие дни, у нас будет много вопросов к Службе госбезопасности. В частности, как оказались террористы на грузинской территории, как могло скопиться у террористов столько оружия в центре Тбилиси, как проходила спецоперация? Есть и много других вопросов, на которые мы хотели бы получить ответы, хотя бы в рамках "группы доверия" в парламенте", - сказал журналистам член "группы доверия" от парламентской оппозиции Ираклий Абесадзе.

В отсутствии официальной информации по спецоперации грузинские СМИ распространяют сведения, что якобы группа террористов во главе с Ахмедом Чатаевым, обвиняемым турецкими властями в организации теракта в 2016 году в стамбульском аэропорту, прибыла в Тбилиси из Турции и, используя поддельные документы, беспрепятственно прошла через КПП "Сарпи" на грузино-турецкой границе. В Тбилиси их уже ожидала заранее снятая квартира. По информации источников СМИ, экстремистов хотели "тихо перезимовать" в Грузии и не планировали проведения в ней каких-либо терактов.

В результате спецоперации, продолжавшейся в Тбилиси в течение более 20 часов, в квартире многоэтажного дома были ликвидированы трое террористов, а один задержан. В ходе боестолкновения погиб один и были ранены четверо спецназовцев.