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Карабахский конфликт 28.11.2017 13:06

Баку привлек международные структуры для возвращения тела солдата, обнаруженного вблизи армянских позиций на границе

Азербайджан предпринимает усилия по возвращению тела солдата Бахруза Джалилбейли, обнаруженного на азербайджано-армянской госгранице, заявил журналистам заместитель главы Рабочей группы Госкомиссии по военнопленным, взятым в заложники и пропавшим без вести граждан Эльдар Самедов.

"Переговоры по возвращению азербайджанской стороне тела солдата Джалилбейли продолжаются", - сказал Э.Самедов журналистам во вторник.

По его словам, Госкомиссия обратилась за содействием в этом вопросе в международные структуры.

Как сообщалось ранее, тело покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли было обнаружено 23 ноября близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Р.Бабаев

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Тэги: СОЛДАТ, ТЕЛО, ВОЗВРАЩЕНИЕ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]