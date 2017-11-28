Баку привлек международные структуры для возвращения тела солдата, обнаруженного вблизи армянских позиций на границе

Азербайджан предпринимает усилия по возвращению тела солдата Бахруза Джалилбейли, обнаруженного на азербайджано-армянской госгранице, заявил журналистам заместитель главы Рабочей группы Госкомиссии по военнопленным, взятым в заложники и пропавшим без вести граждан Эльдар Самедов.

"Переговоры по возвращению азербайджанской стороне тела солдата Джалилбейли продолжаются", - сказал Э.Самедов журналистам во вторник.

По его словам, Госкомиссия обратилась за содействием в этом вопросе в международные структуры.

Как сообщалось ранее, тело покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли было обнаружено 23 ноября близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Р.Бабаев