Делегация сирийского правительства приедет на переговоры в Женеву 29 ноября - ТВ

Делегация правительства Сирии планирует прибыть в Женеву для участия в межсирийских переговорах в среду 29 ноября, сообщают источники курдского телеканала "Рудау".

Накануне делегация перенесла свой вылет в Женеву из-за "условий, сформулированных оппозиционными силами", отмечается в сообщении.

Во вторник в Женеве стартует очередной раунд межсирийских переговоров. 27 ноября сообщалось, что делегация действующего сирийского правительства не вылетела в Женеву.