Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 11°

Дальнее зарубежье 28.11.2017 15:44

Делегация сирийского правительства приедет на переговоры в Женеву 29 ноября - ТВ

Делегация правительства Сирии планирует прибыть в Женеву для участия в межсирийских переговорах в среду 29 ноября, сообщают источники курдского телеканала "Рудау".

Накануне делегация перенесла свой вылет в Женеву из-за "условий, сформулированных оппозиционными силами", отмечается в сообщении.

Во вторник в Женеве стартует очередной раунд межсирийских переговоров. 27 ноября сообщалось, что делегация действующего сирийского правительства не вылетела в Женеву.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: СИРИЯ, ДЕЛЕГАЦИЯ, ЖЕНЕВА, ПЛАНЫ


Похожие новости


Де Мистуры нет среди делегатов ООН, прибывших в Астану на встречу по Сирии - МИД Казахстана США требуют освобождения властями Сирии родственников члена оппозиционной делегации на переговорах Сирийская правительственная делегация покинет Женеву 16 февраля Сирийская правительственная делегация приедет на второй раунд "Женевы-2" - посол Сирийская правительственная делегация может покинуть Женеву, если до субботы не начнутся содержательные переговоры Асад велел сирийской делегации в Женеве работать над политическим решением конфликта

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]