Армянские диверсанты, задержанные Азербайджаном, содержатся в нормальных условиях, заявили в Баку

Условия содержания армянского диверсанта Завера Карапетяна в Азербайджане соответствуют международным требованиям, заявил заместитель главы Рабочей группы Госкомиссии по военнопленным, взятым в заложники и пропавшим без вести граждан Эльдар Самедов.
"Условия его содержания соответствуют международным стандартам", - сказал Э.Самедов журналистам во вторник.
По его словам, совершивший военные преступления второй армянский диверсант - Арсен Багдасарян - не является военнопленным. "Багдасарян арестован решением суда за совершение военного преступления на линии соприкосновения войск и не считается военнопленным", - отметил он.
Э.Самедов добавил, что "для представителей международных структур созданы необходимые условия для посещения армянских военных".
Он добавил, что Азербайджан продолжает предпринимать усилия по освобождению азербайджанцев Дильгама Аскерова и Шахбаза Гулиева, которые в настоящее время находятся у армянской стороны. "К сожалению, из-за неконструктивной позиции армянской стороны, мы пока не смогли добиться их освобождения. Но я надеюсь, что усилия руководства Азербайджана в этом направлении увенчаются успехом" - сказал Э.Самедов.
З.Карапетян был задержан в июне 2017 года азербайджанскими военными при попытке совершения диверсии.
Гражданин Азербайджана Шахбаз Гулиев и гражданин России Дильгам были взяты в заложники в июле 2014 года вооруженными силами Армении на территории оккупированного Кельбаджарского района Азербайджана. Третий азербайджанец, Гасан Гасанов, был убит.
Т.н. «суд» сепаратистского режима Нагорно-Карабахского региона Азербайджанской Республики приговорил Д.Аскерова к пожизненному заключению, а Ш.Гулиева - к 22 годам лишения свободы.
Р.Бабаев
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