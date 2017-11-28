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СНГ 28.11.2017 15:14

Жээнбеков в среду нанесет визит в Россию, сообщают в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков совершит свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию, сообщила во вторник журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата главы республики Айзада Субакожоева.

"29 ноября президент Киргизии С.Жээнбеков совершит свой первый зарубежный рабочий визит в РФ. Визит состоится по приглашению российской стороны", - сказала она.

С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии в минувшую пятницу. Он был избран главой республики на выборах 15 октября, получив поддержку 54,22% избирателей.

В ходе своей инаугурационной речи он заявил, что "основные направления во внешней политике Киргизии будут основаны на защите национальных интересов и социального развития. Киргизия продолжит стратегическое партнерство с Россией. Будут укрепляться стратегическое партнерство с Китаем".

25 октября источник в дипломатических кругах республики сообщил "Интерфаксу", что С.Жээнбеков планирует совершить свой первый зарубежный визит на посту главы государства в Россию.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это будет Россия. Этим Киргизия продемонстрирует приверженность своим внешнеполитическим приоритетам", - сказал собеседник агентства.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]