Жээнбеков в среду нанесет визит в Россию, сообщают в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков совершит свой первый зарубежный визит в Российскую Федерацию, сообщила во вторник журналистам заведующая отделом внешней политики аппарата главы республики Айзада Субакожоева.

"29 ноября президент Киргизии С.Жээнбеков совершит свой первый зарубежный рабочий визит в РФ. Визит состоится по приглашению российской стороны", - сказала она.

С.Жээнбеков вступил в должность президента Киргизии в минувшую пятницу. Он был избран главой республики на выборах 15 октября, получив поддержку 54,22% избирателей.

В ходе своей инаугурационной речи он заявил, что "основные направления во внешней политике Киргизии будут основаны на защите национальных интересов и социального развития. Киргизия продолжит стратегическое партнерство с Россией. Будут укрепляться стратегическое партнерство с Китаем".

25 октября источник в дипломатических кругах республики сообщил "Интерфаксу", что С.Жээнбеков планирует совершить свой первый зарубежный визит на посту главы государства в Россию.

"С большой долей вероятности можно сказать, что это будет Россия. Этим Киргизия продемонстрирует приверженность своим внешнеполитическим приоритетам", - сказал собеседник агентства.