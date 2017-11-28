Турция отправляет первый грузовой поезд из Мерсина в Баку по ж/д БТК

Первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) во вторник отправится из Турции в Азербайджан, сообщает турецкая газета Milliyet.

«Во вторник первый поезд отправится из турецкого города Мерсин по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Поезд из 16 вагонов с 32 контейнерами, загруженные 650 тоннами соевого жмыха и керамического клея, проедет 2,1 тыс. км до Баку за 4 дня», - отмечает издание.

Поезд отправится в путь с железнодорожной станции Yenice.

Как сообщалось, ввод в эксплуатацию ж/д БТК состоялся 30 октября в Баку. Первый грузовой поезд из 15 вагонов с 30 контейнерами, отправленный в этом направлении из Азербайджана в Турцию, прибыл в Мерсин 4 ноября с 900 тоннами зерна.

Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.

«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.

Н.Аббасова