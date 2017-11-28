Турция отправляет первый грузовой поезд из Мерсина в Баку по ж/д БТК

Первый поезд по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс (БТК) во вторник отправится из Турции в Азербайджан, сообщает турецкая газета Milliyet.
«Во вторник первый поезд отправится из турецкого города Мерсин по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Поезд из 16 вагонов с 32 контейнерами, загруженные 650 тоннами соевого жмыха и керамического клея, проедет 2,1 тыс. км до Баку за 4 дня», - отмечает издание.
Поезд отправится в путь с железнодорожной станции Yenice.
Как сообщалось, ввод в эксплуатацию ж/д БТК состоялся 30 октября в Баку. Первый грузовой поезд из 15 вагонов с 30 контейнерами, отправленный в этом направлении из Азербайджана в Турцию, прибыл в Мерсин 4 ноября с 900 тоннами зерна.
Ранее министр транспорта, судоходства и коммуникаций Турции Ахмет Арслан заявил, что по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс потенциально можно будет перевозить 34-35 млн тонн грузов в год.
«На начальном этапе по БТК ожидается перевозка до 1 млн пассажиров и 6,5 млн тонн грузов. Наша же среднесрочная цель выйти на уровень перевозки 20-22 млн тонн грузов в год по этому коридору», - заявил А.Арслан.
Н.Аббасова
Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель
Алекперов стал почетным консулом Эфиопии в Азербайджане
Президенту Алиеву доложили оперативную обстановку на линии фронта
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин
Азербайджан до сих пор направил 6,6 млрд манатов на решение социальных и жилищных проблем вынужденных переселенцев
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии автодороги в Тертерском районе
Президент Алиев принял участие в открытии здания краеведческого музея в прифронтовой зоне
Эрдоган заявил, что нашел общий язык с Трампом в ходе недавнего телефонного разговора
Делегация сирийского правительства приедет на переговоры в Женеву 29 ноября - ТВ
Назарбаев озвучит в Минске приоритеты Казахстана на посту председательства в ОДКБ
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ