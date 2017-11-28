Нагорный Карабах - неразрывная и уникальная часть Азербайджана – армянский историк

Нагорный Карабах является неразрывной и уникальной частью Азербайджана, заявил ученый-историк, член Правления Армяно-Азербайджанской гражданской платформы мира Артур Агаджанов.
"На мой взгляд, у нас с карабахскими азербайджанцами общие корни, обычаи, традиции и мировоззрение. Понимание важности добрососедских отношений, которые и являются залогом развития и мирного сосуществования. Этот опыт должен помочь и сегодня восстановить мир и добрососедство в Карабахе, который является неразрывной и уникальной частью многонационального Азербайджана", - сказал А.Агаджанов во вторник на международной конференции «Модель мультикультурализма Азербайджана: этнокультурное разнообразие» в Баку.
По его словам, в Азербайджане мультикультурализм испокон веков является частью философии и мировоззрения, объединяющих проживающие здесь народы.
Р.Бабаев
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