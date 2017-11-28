Тело азербайджанского солдата, обнаруженного вблизи армянских позиций на границе, передано во вторник Азербайджану - Госкомиссия

Тело солдата Бахруза Джалилбейли, обнаруженного на азербайджано-армянской госгранице, во вторник передано Азербайджану, заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомиссии по военнопленным, взятым в заложники и пропавшим без вести граждан.

"Тело Б.Джалилбейли 28 ноября было передано азербайджанской стороне на территории Садаракского района Нахчыванской Автономной республики", - отметили в Госкомиссии.

Передача тела происходила с участием представителей Международного комитета красного креста (МККК).

Как сообщалось ранее, тело покинувшего самовольно воинскую часть после совершения военного преступления солдата Вооруженных сил Азербайджана Бахруза Джалилбейли было обнаружено 23 ноября близ позиций ВС Армении на азербайджано-армянской государственной границе в направлении Ордубадского района Нахчыванской Автономной Республики.

Р.Бабаев