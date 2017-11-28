Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин

Разница в зарплатах мужчин и женщин в Лондоне практически не изменилась за последние 20 лет, из-за чего британская столица из региона с самой честной оплатой труда в Великобритании стала лидером по показателю неравенства.

Как следует из отчета Национального статистического управления (ONS) страны, средняя почасовая оплата труда женщин в Лондоне на 14,6% меньше, чем зарплаты мужчин. В 1997 году разница составляла 15,1%.

Между тем в других регионах Великобритании в последние два десятилетия наблюдался значительно больший прогресс. В частности, в Уэльсе женщины зарабатывают на 6,3% меньше мужчин против 17,5% двадцатью годами ранее, в Шотландии - на 6,6% против 18,4%.

Примечательно, что в Северной Ирландии женщины стали зарабатывать даже больше мужчин.

Несколько по-другому складывается ситуация на рынке неполной занятости. Во всех регионах Великобритании зарплаты частично трудоустроенных женщин выше, чем работающих на неполной ставке мужчин. При этом единственными двумя регионами, где разрыв сократился, стали Лондон и Юго-Восток.