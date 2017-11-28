Назарбаев озвучит в Минске приоритеты Казахстана на посту председательства в ОДКБ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Минске озвучит приоритеты страны во время председательства в организации.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ состоится в Минске 30 ноября.

"Учитывая, что в 2017-2018 годах председательство в ОДКБ переходит к Республике Казахстан, президент страны Нурсултан Назарбаев представит на СКБ ОДКБ приоритеты Казахстана на период председательства в следующем межсессионном периоде", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ОДКБ во вторник.

В повестке дня также обсуждение тенденций развития международной ситуации и мер по укреплению коллективной безопасности, принятие декларации в связи с юбилеем ОДКБ, а также ряда политических заявлений глав государств по актуальным проблемам международной безопасности.

На рассмотрение президентов планируется также вынести проект решения "О плане реализации стратегии коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 года".

"Генеральный секретарь ОДКБ Юрий Хачатуров в своем ежегодном докладе проинформирует о вопросах деятельности ОДКБ в 2016-2017 годах и реализации решений, принятых на предыдущей сессии СКБ ОДКБ", - отмечается в сообщении.

Будут также рассмотрены вопросы дальнейшего совершенствования военной составляющей Организации, а также структуры секретариата и объединенного штаба ОДКБ, распределения квотных должностей в объединенном штабе, принятия бюджета ОДКБ на 2018 год.

Ожидается, что будут подписаны соответствующие документы, касающиеся сотрудничества в сфере информационной безопасности и совершенствования мер по противодействию незаконной миграции, подписаны решения СКБ ОДКБ об эмблеме и флаге Организации, а также учреждения геральдического знака формирований сил и средств коллективной безопасности.

Всего в повестке дня сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ более 20 вопросов, уточняется в пресс-релизе.