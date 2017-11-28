Президенту Алиеву доложили оперативную обстановку на линии фронта

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с созданными условиями в воинской части в прифронтовом Тертерском районе, передает сайт главы государства.

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов проинформировал И.Алиева о созданных условиях в части и доложил оперативную обстановку на линии фронта.

Ф.Исазаде