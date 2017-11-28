Румынская береговая охрана спасла 60 нелегалов в Черном море

Румынская береговая охрана спасла не менее 60 нелегальных иммигрантов в Черном море, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).
Отмечается, что сотрудники береговой охраны Румынии получили сигнал с просьбой о помощи с судна, которое шло под турецким флагом и на борту которого находились 60 человек.
Для оказания помощи были отправлены два корабля, которые сопроводили судно до румынского порта Констанца. Информации о национальности мигрантов не приводится.
Погранслужбы приступили к расследованию инцидента.
АП отмечает, что в последнее время миграционные потоки в Румынию увеличились, поскольку другие пути, посредством которых нелегалы ранее добирались в Европу, сейчас закрыты.
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