Румынская береговая охрана спасла 60 нелегалов в Черном море

Румынская береговая охрана спасла не менее 60 нелегальных иммигрантов в Черном море, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Отмечается, что сотрудники береговой охраны Румынии получили сигнал с просьбой о помощи с судна, которое шло под турецким флагом и на борту которого находились 60 человек.

Для оказания помощи были отправлены два корабля, которые сопроводили судно до румынского порта Констанца. Информации о национальности мигрантов не приводится.

Погранслужбы приступили к расследованию инцидента.

АП отмечает, что в последнее время миграционные потоки в Румынию увеличились, поскольку другие пути, посредством которых нелегалы ранее добирались в Европу, сейчас закрыты.