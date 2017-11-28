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Дальнее зарубежье 28.11.2017 15:01

Румынская береговая охрана спасла 60 нелегалов в Черном море

Румынская береговая охрана спасла не менее 60 нелегальных иммигрантов в Черном море, сообщает во вторник агентство "Ассошиэйтед пресс" (АП).

Отмечается, что сотрудники береговой охраны Румынии получили сигнал с просьбой о помощи с судна, которое шло под турецким флагом и на борту которого находились 60 человек.

Для оказания помощи были отправлены два корабля, которые сопроводили судно до румынского порта Констанца. Информации о национальности мигрантов не приводится.

Погранслужбы приступили к расследованию инцидента.

АП отмечает, что в последнее время миграционные потоки в Румынию увеличились, поскольку другие пути, посредством которых нелегалы ранее добирались в Европу, сейчас закрыты.

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Тэги: РУМЫНИЯ, НЕЛЕГАЛЫ, СПАСЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]