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СНГ 28.11.2017 15:09

В качестве следственного эксперимента по делу Улюкаева в суде взвесят $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы взвесит $2 млн на заседании по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

"Удовлетворить ходатайство прокурора о проведении соответствующего следственного эксперимента", - сказала судья Лариса Семенова.

В ходе заседания прокурор Борис Непорожный заявил ходатайство о проведении в суде следственного эксперимента с целью уточнить вес $2млн.

"В ходе заседания многие свидетели и сами участники неоднократно задавались вопросом, сколько же весит сумка с $2млн. Прошу суд повести данный следственный эксперимент и взвесить в суде эту сумку с деньгами", - сказал он, уточнив, что деньги в суд уже привезены.

Адвокаты выразили недоумение относительно необходимости установления точного веса сумки с деньгами, но не стали возражать.

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Тэги: РОССИЯ, УЛЮКАЕВ, ДОЛЛАРЫ, ВЗВЕШИВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]