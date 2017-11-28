В качестве следственного эксперимента по делу Улюкаева в суде взвесят $2 млн

Замоскворецкий суд Москвы взвесит $2 млн на заседании по делу экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в коррупции.

"Удовлетворить ходатайство прокурора о проведении соответствующего следственного эксперимента", - сказала судья Лариса Семенова.

В ходе заседания прокурор Борис Непорожный заявил ходатайство о проведении в суде следственного эксперимента с целью уточнить вес $2млн.

"В ходе заседания многие свидетели и сами участники неоднократно задавались вопросом, сколько же весит сумка с $2млн. Прошу суд повести данный следственный эксперимент и взвесить в суде эту сумку с деньгами", - сказал он, уточнив, что деньги в суд уже привезены.

Адвокаты выразили недоумение относительно необходимости установления точного веса сумки с деньгами, но не стали возражать.