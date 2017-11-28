В Баку выступил народный артист России Олег Погудин

27 ноября с.г. в Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной филармонии имени М. Магомаева состоялся концерт народного артиста России Олега Погудина «Вечер русского романса», организованный Россотрудничеством и Министерством культуры Российской Федерации.

Перед началом концерта его зрителей и участников приветствовал руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов.

Олег Погудин в сопровождении живого ансамбля исполнил русские романсы и популярные песни ХХ века. Артист выступил с большой самоотдачей, каждая исполняемая песня представляла собой маленький спектакль. Бакинская публика очень тепло приняла выступление певца, все произведения провожались активными и долгими аплодисментами. Завершился концерт исполнением на бис песни «Мелодия» из репертуара Муслима Магомаева.

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