Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель

Израиль предупредил, что ответит силой в случае проведения Ираном военной операции в Сирии в 40-километровой зоне от израильской границы.

"Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в пределах 40-километровой приграничной зоны в Сирии", - заявил израильский представитель, которого цитируют во вторник местные СМИ.

Они также сообщили, что Дамаск довел через посредников до Израиля готовность создать 40-километровую демилитаризованную зону вдоль израильской границы.

Израиль неоднократно заявлял, что не собирается вмешиваться в сирийский конфликт, но не допустит закрепления присутствия в Сирии иранских военных и проиранских группировок, включая "Хезболлу".

В начале ноября Россия, США и Иордания заключили в Аммане меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, в котором говорится о необходимости сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков из юго-западных районов страны.

Однако Тель-Авив расценил меморандум как декларативный, позволяющий проиранским военизированным формированиям оставаться в считанных километрах от границ израильских границ.