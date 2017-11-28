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28.11.2017 15:32

Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель

Израиль предупредил, что ответит силой в случае проведения Ираном военной операции в Сирии в 40-километровой зоне от израильской границы.

"Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в пределах 40-километровой приграничной зоны в Сирии", - заявил израильский представитель, которого цитируют во вторник местные СМИ.

Они также сообщили, что Дамаск довел через посредников до Израиля готовность создать 40-километровую демилитаризованную зону вдоль израильской границы.

Израиль неоднократно заявлял, что не собирается вмешиваться в сирийский конфликт, но не допустит закрепления присутствия в Сирии иранских военных и проиранских группировок, включая "Хезболлу".

В начале ноября Россия, США и Иордания заключили в Аммане меморандум о южной зоне деэскалации в Сирии, в котором говорится о необходимости сокращения и, в конечном счете, удаления иностранных сил и иностранных боевиков из юго-западных районов страны.

Однако Тель-Авив расценил меморандум как декларативный, позволяющий проиранским военизированным формированиям оставаться в считанных километрах от границ израильских границ.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]