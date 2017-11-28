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ТЭК 28.11.2017 15:43

Азербайджан будет представлен на министерской встрече в Вене стран ОПЕК и не-ОПЕК – Минэнерго

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов примет участие во встрече в Вене 30 ноября на 173-ей встрече Совета министров энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Минэнерго республики.

«С одобрения президента Азербайджана Ильхама Алиева министр энергетики П.Шахбазов 29-30 ноября совершит визит в Вену для участия в министерской встрече стран ОПЕК и не-ОПЕК. Азербайджан продолжает тесное участие в консультациях, направленных на обеспечение баланса на нефтяном рынке и рост цен на нефть», - отмечается в сообщении.

По данным Минэнерго, в преддверии 173-го заседания Совета министров энергетики стран ОПЕК состоялся телефонный разговор между П.Шахбазовым и министром энергетики, промышленности и природных ресурсов Саудовской Аравии Халид Абдульазиз Аль Фалихом, в ходе которого вновь была продемонстрирована поддержка официального Баку данному процессу.

«В ходе третьего заседания министров энергетики стран ОПЕК и не-ОПЕК состоится презентация ОПЕК по текущей ситуации на нефтяном рынке, заслушан анализ отчета Совместного мониторингового комитета, выступления стран, не входящих в картель по поводу выполнения ими своих обязательство по сокращению добычи нефти и обсуждены новые предложения по обеспечению устойчивости стабильной цены на нефть", - отмечается в сообщении.

Ранее министр энергетики Пярвиз Шахбазов заявлял, что Азербайджан готов поддержать решения, направленные на дальнейшую стабилизацию на нефтяном рынке, заявил.

Как сообщалось, 10 декабря 2016 года состоялось министерское заседание стран ОПЕК и стран, не входящих в картель. По итогам встречи страны подписали соглашение о согласованном снижении объемов добычи нефти. Сокращение добычи для стран ОПЕК составляет порядка 1,2 млн баррелей в сутки, что соответствует уровню добычи в 32,5 млн баррелей в сутки. Страны, не входящие в ОПЕК, снизили объемы добычи нефти на 558 тыс. баррелей в сутки. Соглашение было заключено на I-ое полугодие 2017 года и предусматривало возможность продления его сроков.

Страны ОПЕК и не-ОПЕК в ходе 172-ой министерской встречи в Вене 25 мая 2017 года договорились о продлении указанного соглашения на 9 месяцев (до конца марта 2018 года).

Согласно договоренностям, Азербайджан обязался сократить собственную нефтедобычу на 35 тыс. баррелей в сутки - до ниже 800 тыс. б/с. Азербайджан в январе-октябре года выполнял взятые обязательства по сокращению добычи.

Н.Аббасова

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Тэги: ОПЕК, ВСТРЕЧА, УЧАСТИЕ


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