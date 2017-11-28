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ТЭК 28.11.2017 15:57

Компании Зимбабве надеются на иностранные инвестиции добычи угольного метана

Компании Зимбабве рассчитывают на приток иностранных инвестиций в проекты по добыче угольного метана после смены президента страны, однако пока не видят однозначных подвижек в этом направлении, заявил Interfax Natural Gas Daily председатель совета директоров Discovery Investments Ллойд Хоув.

Discovery Investments пытается привлечь около $1 млрд, чтобы монетизировать запасы угольного метана на западе Зимбабве. План компании по строительству газовой электростанции на 100 МВт застопорился на этапе тестирования из-за нехватки средств. Еще три компании испытывают проблемы с финансированием газовых проектов - Zambezi Gas, Shangani Energy Exploration и Hwange Colliery.

Новый президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва пообещал существенные изменения, которые помогут привлечь иностранные инвестиции в страну. "Он говорил правильные слова. Посмотрим, что его правительство сделает в ближайшие несколько месяцев. Надеюсь, для нашей отрасли появятся ясные правила", - сказал Л.Хоув.

Несмотря на ограниченные объемы геологоразведочных работ, правительство Зимбабве оценивает запасы извлекаемого угольного метана в провинциях Хванге и Лупане на западе страны как минимум в 37 млрд кубометров.

В 2014 году Discovery Investments получила специальную лицензию на добычу угольного газа сроком на 25 лет, условием выдачи таких лицензий является начало работ в течение фиксированного срока, который, однако, может быть продлен. Л.Хоув критикует условия подобных разрешений, поясняя, что они могут усилить коррупцию и неопределенность в отрасли.

"У многих компаний есть спецлицензии на добычу газа, но условия для каждой из них разные. Правительство хочет контролировать 40% моей компании, но к другим компаниям это требование не применяется", - говорит Л.Хоув. По его словам, в данном случае речь не идет о повышении участия местных инвесторов, поскольку он сам является уроженцем Зимбабве.

Великобритания готова помочь Зимбабве с доступом к международному финансированию для восстановления зимбабвийской экономики, заявил журналистам замминистра международного развития Великобритании Рори Стюарт. На прошлой неделе он стал первым из британских чиновников подобного ранга побывавшим в Хараре с 1998 года.

Как сообщалось, в прошлую пятницу бывший вице-президент Зимбабве Э. Мнангагва принял присягу в качестве президента страны. Он сменил на этом посту Роберта Мугабе, руководившего Зимбабве в течение 37 лет. Считается, что политика Р.Мугабе разрушила экономику Зимбабве и отпугнула иностранных инвесторов.

По оценкам ЮНКТАД, в 2016 году прямые иностранные инвестиции в Зимбабве составили всего $319 млн. Между тем соседний Мозамбик привлек за год $3 млрд, в основном в добычу и переработку природного газа, а инвестиции в ЮАР составили $2,4 млрд.

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Тэги: ЗИМБАБВЕ, ГАЗ, УГОЛЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]