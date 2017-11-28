Путин предлагает продлить программу маткапитала до 2022 г

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить программу материнского капитала до 31 декабря 2021 года, а также расширить сферу его применения.

"Предлагаю продлить действие программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года, кроме того, ввести дополнительные возможности его использования", - сказал В.Путин на заседании координационного совета при президенте РФ по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы.

По его словам, средства из материнского капитала можно будет получать в виде ежемесячных выплат тем семьям, которые особо нуждаются.

"Здесь будет действовать такой же адресных подход, как и при выплатах на первого ребенка, то есть выплаты будут определены в размере прожиточного минимума ребенка в регионе, и семьям с доходами, размер которого не превышает полуторакратной величины прожиточного минимума трудоспособного населения", - сказал В.Путин.

Он добавил, что материнский капитал теперь можно будет использовать и на оплату услуг дошкольного образования - на уход и присмотр за ребенком с двухмесячного возраста. "Я знаю, что востребованность этой меры очень большая, в частности, мама после рождения ребенка сможет продолжить работу или образование", - сказал В.Путин.