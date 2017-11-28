Путин предложил перезагрузить демографическую политику России

Демографическая ситуация в России снова обостряется, необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация в России снова обостряется", - сказал В.Путин во вторник на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
По его словам, "эта тенденция была предсказуемая, связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга, глубоких демографических спадов". "Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны (43-44-й годы), и примерно такой же спад в седине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике, и, по сути, развалом в социальной сфере", - пояснил он.
Президент России отметил, что "сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие".
Для этого, по его словам, необходима активная и последовательная работа по всем направлениям - и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости.
"Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", - сказал глава государства.
Касаясь рождаемости, он подчеркнул, что на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка.
"Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. Это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами, это молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность и доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение первого ребенка, появление первенца", - отметил В.Путин.
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
Кремль заинтересован в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане – посол РФ в Баку
Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель
В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии
Промышленный квартал в Масаллы начнет функционировать весной 2018 года
Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ