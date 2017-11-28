Путин предложил перезагрузить демографическую политику России

Демографическая ситуация в России снова обостряется, необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация в России снова обостряется", - сказал В.Путин во вторник на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

По его словам, "эта тенденция была предсказуемая, связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга, глубоких демографических спадов". "Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны (43-44-й годы), и примерно такой же спад в седине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике, и, по сути, развалом в социальной сфере", - пояснил он.

Президент России отметил, что "сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие".

Для этого, по его словам, необходима активная и последовательная работа по всем направлениям - и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости.

"Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", - сказал глава государства.

Касаясь рождаемости, он подчеркнул, что на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка.

"Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. Это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами, это молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность и доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение первого ребенка, появление первенца", - отметил В.Путин.