Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

Дальнее зарубежье 28.11.2017 16:29

Путин предложил перезагрузить демографическую политику России

Демографическая ситуация в России снова обостряется, необходимо не допустить снижения численности населения страны в ближайшие 10 лет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Сегодня, в основном в силу объективных причин, демографическая ситуация в России снова обостряется", - сказал В.Путин во вторник на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.

По его словам, "эта тенденция была предсказуемая, связана с последствиями предыдущих, наложившихся друг на друга, глубоких демографических спадов". "Имею в виду спад во время Великой Отечественной войны (43-44-й годы), и примерно такой же спад в седине 90-х годов в связи с огромными проблемами, которые возникли в экономике, и, по сути, развалом в социальной сфере", - пояснил он.

Президент России отметил, что "сегодня нам необходимо принять комплекс мер, которые позволят стабилизировать, не допустить снижения численности населения России в предстоящее десятилетие".

Для этого, по его словам, необходима активная и последовательная работа по всем направлениям - и по снижению смертности, и по стимулированию рождаемости.

"Фактически нужно перезагрузить нашу политику демографического развития", - сказал глава государства.

Касаясь рождаемости, он подчеркнул, что на первый план выходит поддержка многодетных семей, семей со скромными доходами, создание дополнительных стимулов для рождения второго и третьего ребенка.

"Необходимо также уделять особое внимание молодым семьям. Это как раз, как правило, семьи и с небольшими доходами, это молодые люди, которые либо еще учатся, либо только вступили в трудовую деятельность и доходы очень скромные, как правило. И это часто сдерживает рождение первого ребенка, появление первенца", - отметил В.Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ДЕМОГРАФИЯ, ПРОБЛЕМА


Похожие новости


Новая выплата за первого ребенка обойдется бюджету в 144,5 млрд руб. за три года - Путин Путин отметил роль Эрдогана и Рухани в астанинском процессе Путин заявил о востребованности и эффективности Совета руководителей финансовой разведки стран СНГ Пресс-конференция Путина состоится 14 декабря - Кремль Асад привез Путину в Сочи в подарок картину Путин и Трамп планируют провести телефонный разговор во вторник - Песков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]