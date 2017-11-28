Новая выплата за первого ребенка обойдется бюджету в 144,5 млрд руб. за три года - Путин

На реализацию мер по ежемесячным выплатам на рождение первого ребенка, которые вводятся с 1 января будущего года, из бюджета будет выделено свыше 144 млрд рублей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Финансовые расходы на реализацию ежемесячных выплат (на рождение первенца до достижения им 1,5 лет) составит за три года 144,5 млрд рублей", - сказал В.Путин во вторник на заседании Координационного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей.
До этого на заседании Координационного совета В.Путин предложил для поддержки рождаемости с января наступающего 2018 года начать реализацию целого ряда новых мер поддержки российских семей, в частности, установить ежемесячную денежную выплату, которая будет предоставляться при рождении первого ребенка и выплачиваться до достижения им полутора лет.
Он отметил, что сумма выплат будет исчисляться из размера прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте Федерации. "В среднем она составит в 2018 году 10523 рубля, в 19-м году - 10836 рублей, в 20-м году - 11143 рубля. При этом выплата будет адресной", - подчеркнул глава государства.
По его словам, будут учитываться доходы семьи. "И думаю, что это справедливо: в первую очередь поддержать тех, кто действительно нуждается", - сказал В.Путин.
Выплата, пояснил он, будет "определена в размере прожиточного минимума для детей, установленного в субъекте Федерации за II квартал предшествующего году обращения за указанной выплатой".
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