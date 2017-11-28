В Эстонии стартовали киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник начинаются крупные учения НАТО по киберобороне Cyber Coalition, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны республики.
Согласно их данным, в учениях принимают участие более 700 экспертов в области информационных технологий, правоведов и государственных служащих из 25 стран-членов НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса, в числе последних Финляндия, Швеция, Ирландия, Швейцария.
При этом около 100 участников Cyber Coalition принимают участие в учениях в Тарту и еще около 600 в различных государствах мира.
Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей членов и партнеров НАТО противостоять кибер-атакам и отработка взаимодействий кибер-экспертов на внутригосударственном и международном уровнях. Для симуляции инцидентов используется кибер-полигон НАТО, опирающийся на мощности вооруженных сил Эстонии.
Как отметил общий руководитель учений подполковник Андрес Кууск (Andres Kuusk), "Наверняка очень реалистичными эти учения делает то, что все члены и партнеры НАТО решают задачи в своих государствах".
Эстония как принимающее государство отвечает за общее руководство учениями, инфраструктуру и логистику.
Первые подобные учения были проведены в 2008 году в Бельгии.
В Эстонии они проводятся в пятый раз.
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