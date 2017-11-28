Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7001 EUR   2.0239 RUR   0.0291 GBR   2.267 TRY   0.435

Цена на нефть

    $/bbl WTI   58.11 Brent   63.84

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 10° 30 Ноя 12° 1 Дек 10°

Дальнее зарубежье 28.11.2017 16:50

В Эстонии стартовали киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник начинаются крупные учения НАТО по киберобороне Cyber Coalition, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны республики.

Согласно их данным, в учениях принимают участие более 700 экспертов в области информационных технологий, правоведов и государственных служащих из 25 стран-членов НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса, в числе последних Финляндия, Швеция, Ирландия, Швейцария.

При этом около 100 участников Cyber Coalition принимают участие в учениях в Тарту и еще около 600 в различных государствах мира.

Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей членов и партнеров НАТО противостоять кибер-атакам и отработка взаимодействий кибер-экспертов на внутригосударственном и международном уровнях. Для симуляции инцидентов используется кибер-полигон НАТО, опирающийся на мощности вооруженных сил Эстонии.

Как отметил общий руководитель учений подполковник Андрес Кууск (Andres Kuusk), "Наверняка очень реалистичными эти учения делает то, что все члены и партнеры НАТО решают задачи в своих государствах".

Эстония как принимающее государство отвечает за общее руководство учениями, инфраструктуру и логистику.

Первые подобные учения были проведены в 2008 году в Бельгии.

В Эстонии они проводятся в пятый раз.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЭСТОНИЯ, НАТО, КИБЕРУЧЕНИЯ


Похожие новости


Президент Эстонии не знает, когда для Грузии откроется "окно НАТО", но советует ей быть готовой к этому Премьер Эстонии уверен, что присутствие войск НАТО в республике станет обыденным Таллин и Варшава активно взаимодействуют в НАТО по обеспечению безопасности восточных рубежей альянса - президент Эстонии В Эстонии приступил к боевой службе батальон НАТО Европа должна смириться с тем, что Америка не будет основным ее защитником - глава МИД Германии В Эстонию прибыли корабли НАТО

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]