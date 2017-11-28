В Эстонии стартовали киберучения НАТО

В Эстонии на базе Тартуского объединенного учебного заведения во вторник начинаются крупные учения НАТО по киберобороне Cyber Coalition, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе сил обороны республики.

Согласно их данным, в учениях принимают участие более 700 экспертов в области информационных технологий, правоведов и государственных служащих из 25 стран-членов НАТО, представителей Европейского союза и четырех государств-партнеров альянса, в числе последних Финляндия, Швеция, Ирландия, Швейцария.

При этом около 100 участников Cyber Coalition принимают участие в учениях в Тарту и еще около 600 в различных государствах мира.

Целью учений, которые завершатся в пятницу, является проверка способностей членов и партнеров НАТО противостоять кибер-атакам и отработка взаимодействий кибер-экспертов на внутригосударственном и международном уровнях. Для симуляции инцидентов используется кибер-полигон НАТО, опирающийся на мощности вооруженных сил Эстонии.

Как отметил общий руководитель учений подполковник Андрес Кууск (Andres Kuusk), "Наверняка очень реалистичными эти учения делает то, что все члены и партнеры НАТО решают задачи в своих государствах".

Эстония как принимающее государство отвечает за общее руководство учениями, инфраструктуру и логистику.

Первые подобные учения были проведены в 2008 году в Бельгии.

В Эстонии они проводятся в пятый раз.