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Это интересно 28.11.2017 16:16

Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн

Крайне редкий розовый бриллиант "Розовое обещание" (Pink Promise) весом 14,93 карата был продан на аукционе Christie`s в Гонконге за $31,86 млн, пишет Forbes.

Оценка его стоимости до аукциона составляла $28-42 млн. Камень вставлен в кольцо из платины в обрамлении мелких бриллиантов.

Отмечается, что "Розовое обещание" описывается как розовый бриллиант "фантазийного яркого" цвета - эта наивысшая характеристика для бриллианта; его физический тип - IIa (камень не содержит примесей азота, что является чрезвычайной редкостью, упрощая обработку и обеспечивая высокое качество цвета).

Изначально камень был больше (16,21 карата), но его цвет был "насыщенным", что на одну ступень хуже "яркого". Однако ювелир Стивен Сильвер решился на его огранку для улучшения цвета, что было большим риском - в случае неудачи он потерял бы миллионы долларов.

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Тэги: ГОНКОНГ, БРИЛЛИАНТ, АУКЦИОН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]