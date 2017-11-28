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Дальнее зарубежье 28.11.2017 17:02

Kansai Electric получила разрешение на перезапуск двух реакторов АЭС "Ои"

Японская Kansai Electric Power Co. получила все необходимые разрешения на перезапуск третьего и четвертого реакторов АЭС "Ои" после того, как в понедельник согласие на это дал губернатор префектуры Фукуи Иссэй Нисикава.

Их работа была остановлена по решению суда Фукуи в мае 2014 года в связи с опасениями относительно безопасности после аварии на АЭС "Фукусима-1".

Kansai Electricпланирует возобновить функционирование третьего реактора в середине января следующего года, четвертого - в середине марта, сообщает The Asahi Shimbun. Мощность каждого из составляет 1180 МВт.

В марте 2011 года после сильного землетрясения и последовавшего цунами на АЭС "Фукусима-1" вышла из строя система охлаждения, что повлекло за собой расплавление активной зоны реакторов. Три из шести реакторов атомной станции были повреждены. Это привело к радиоактивному загрязнению окружающих территорий. Десятки тысяч человек были эвакуированы из зоны заражения. В настоящее время на АЭС работают четыре реактора.

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Тэги: ЯПОНИЯ, АЭС, ПЕРЕЗАПУСК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]