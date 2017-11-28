Министр обороны Израиля заявил об отсутствии иранских ВС в Сирии

На территории Сирии нет вооруженных сил Ирана в настоящее время, заявил во вторник в интервью газете "Едиот ахронот" глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман.

"Там есть несколько иранских советников и экспертов, но вооруженных сил Ирана в Сирии нет", - сказал он, добавив, что Израиль "не позволит Ирану добиться военного присутствия в Сирии".

"В конце концов, у них нет военного присутствия в Ливане, для этого у них есть "Хезболла", их войска не присутствуют в Йемене, у них есть повстанцы-хуситы. Похожие планы у них и по Сирии - создание разного рода шиитских ополчений, которые они привезут из Ирака, Афганистана и Пакистана", - заявил израильский министр.

Комментарии А.Либермана последовали за заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предупреждавшего о военном присутствии Ирана в Сирии. Также премьер отмечал, что "туда, откуда уходит ИГ, приходит Иран".