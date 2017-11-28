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Дальнее зарубежье 28.11.2017 18:01

Министр обороны Израиля заявил об отсутствии иранских ВС в Сирии

На территории Сирии нет вооруженных сил Ирана в настоящее время, заявил во вторник в интервью газете "Едиот ахронот" глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман.

"Там есть несколько иранских советников и экспертов, но вооруженных сил Ирана в Сирии нет", - сказал он, добавив, что Израиль "не позволит Ирану добиться военного присутствия в Сирии".

"В конце концов, у них нет военного присутствия в Ливане, для этого у них есть "Хезболла", их войска не присутствуют в Йемене, у них есть повстанцы-хуситы. Похожие планы у них и по Сирии - создание разного рода шиитских ополчений, которые они привезут из Ирака, Афганистана и Пакистана", - заявил израильский министр.

Комментарии А.Либермана последовали за заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предупреждавшего о военном присутствии Ирана в Сирии. Также премьер отмечал, что "туда, откуда уходит ИГ, приходит Иран".

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИРАН, СИРИЯ, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]