Министр обороны Израиля заявил об отсутствии иранских ВС в Сирии

На территории Сирии нет вооруженных сил Ирана в настоящее время, заявил во вторник в интервью газете "Едиот ахронот" глава Минобороны Израиля Авигдор Либерман.
"Там есть несколько иранских советников и экспертов, но вооруженных сил Ирана в Сирии нет", - сказал он, добавив, что Израиль "не позволит Ирану добиться военного присутствия в Сирии".
"В конце концов, у них нет военного присутствия в Ливане, для этого у них есть "Хезболла", их войска не присутствуют в Йемене, у них есть повстанцы-хуситы. Похожие планы у них и по Сирии - создание разного рода шиитских ополчений, которые они привезут из Ирака, Афганистана и Пакистана", - заявил израильский министр.
Комментарии А.Либермана последовали за заявлениями премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, предупреждавшего о военном присутствии Ирана в Сирии. Также премьер отмечал, что "туда, откуда уходит ИГ, приходит Иран".
Президент Азербайджана принял участие в открытии ряда объектов в Сабирабадском районе
Кремль заинтересован в стабильном, предсказуемом и процветающем Азербайджане – посол РФ в Баку
Израиль ответит атакой на любую операцию Ирана в 40-километровой приграничной зоне в Сирии - израильский представитель
В Баку прошло первое заседание азербайджано-хорватской межправкомиссии
Промышленный квартал в Масаллы начнет функционировать весной 2018 года
Строительство Гаджигабульского промышленного квартала начнется в январе 2018 года – глава Минэкономики
Christie`s продала розовый бриллиант в Гонконге за $32 млн
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Лондон упал в конец списка равенства зарплат мужчин и женщин
Президент Алиев открыл Музей флага в центральном регионе Азербайджана
Алиев принял участие в открытии ряда объектов в Агджабединском районе
Президент Азербайджана принял участие в открытии Музея флага в Агджабединском районе
Достижения Азербайджана в судебной системе – яркий пример для европейских государств
История доказала, что немцы Азербайджана были правы
ВТБ (Азербайджан) в 2018 году продолжит внедрять новые для Азербайджана банковские продукты
В Баку выступил народный артист России Олег Погудин
Расширенная сеть LTE Nar теперь доступна в регионах страны
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Памятник фашисту Нжде в Ереване стоит на лучшем месте, чем памятник маршалу Баграмяну, что является еще одним наглядным доказательством победы фашистской идеологии в Армении
Правила этикета: первое впечатление всегда верное
Археологи сделавшие уникальные находки у монастыря Давида Гареджи поторопились с выводами - СМИ